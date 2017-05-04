Se quedaron viendo un chispero, el congreso de EEUU aprobó rubros del 20%: Santos

Desde Cartagena, en el marco del Congreso Internacional de Zonas Francas, el presidente Juan Manuel Santos celebró el hecho de que el congreso de los Estados Unidos aprobara el aumento de recursos para Colombia de un 20%.

El mandatario dijo que quienes hicieron comentarios negativos internacionalmente, sobre el país, pueden tener tranquilidad, y en el caso de los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, quienes se reunieron con el presidente de Estados Unidos Donald Trump se quedaron ‘viendo un chispero’.

“El congreso de los Estados Unidos aprobó el presupuesto para ese país y el rubro para ayudar Colombia, en comparación con lo que recibíamos anteriormente, se aumentó en un poco más del 20%. Aquí en Colombia estaban preocupados de que Estados Unidos iba a restringir la ayuda, que iban a disminuir el aporte, otros hicieron inclusive lobby para que así fuera. Pero quiero decir a los primeros, que pueden dormir tranquilos, porque no lo disminuyeron, sino que lo aumentaron; a los segundos, como dice un dicho popular en Colombia, se quedaron viendo un chispero”, dijo Santos.

El Presidente manifestó que este es un espaldarazo de Estados Unidos para Colombia y, en especial, al proceso de paz.