Se entra a construir confianza entre el Gobierno y las Farc: Jaime Bernal

Indicó que "el paso de dejar las armas, más que de entregarlas, de mostrar zonas para la protección y ubicación de estas personas con la verificación y la presencia, no exactamente en el mismo lugar del Ejército, da seguridad de que se entra a construir confianza entre el Gobierno y necesariamente las Farc".

El exprocurador además afirmó que los propósitos definidos por parte del presidente Juan Manuel Santos "coinciden con todo lo que venían elaborando en la Habana (...) hay puntos de coincidencia que me parecen fundamentales, por ejemplo, la dejación de las armas bajo un control especial"

Bernal cuestionó el discurso del representante de las Farc, Timoleón Jiménez, quien "defiende un poco su posición, de hacer cambios de fondo, a los cuales el presidente pues considera que aquí no se está aceptando hacer un país diferente. No sé está aceptando cambios estructurales del esquema de Gobierno".

También afirmó que el país requiere conocer con exactitud el contenido de los acuerdos, en aras de la refrendación.