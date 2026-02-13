Hable con elPrograma

13 feb 2026 Actualizado 09:34

Se agotó la etapa de negociación con Novartis sin llegar a un acuerdo de precios

El Gobierno anuncia que hará declaratoria de interés público con fines de fijación de precios para Imatinib.

Medicamento contra el cáncer Imatinib-Glivec - Imagen de referencia. Foto: http://netpharmacy.com.au/(Thot)

Caracol Radio

Luego de dos semanas de negociación  entre el Gobierno y Novartis para tratar de llegar a un acuerdo de precios sobre el medicamento Imatinib, fármaco que trata cierto tipo de cáncer, el Ministerio de Salud y Protección Social lo declarará de interés público.

El objetivo de la declaratoria unilateral de interés público, que se hará mediante acto administrativo, es la fijación unilateral del precio del Imatiniv. Lo anterior quiere decir que el interés público no se declarará con fines de  licencia obligatoria sino de fijación de precios, por lo cual Novartis podría mantener la patente.

En palabras del ministro Alejandro Gaviria, esto podría tener consecuencias positivas de manera inmediata y ayudaría a garantizar la sostenibilidad del sistema de salud. Pero una de las consecuencias más importantes de fijar los precios unilateralmente es que la Superintendencia no tendría  que pronunciarse  sobre esta decisión. Según el Gobierno, la declaratoria con fines de licencia obligatoria solo se podría dar en caso de desabastecimiento.

