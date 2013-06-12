Robledo: embajador en EE.UU. debe responder por tema de tierras
El senador Jorge Enrique Robledo dijo que la reconocida firma de abogados Brigard & Urrutia, de la que hizo parte Carlos Urrutia habría orientado la compra ilegal de unas tierras.
El senador Jorge Enrique Robledo dijo enwww.wradio.com.co que Gobierno Nacional lleva dos años sin decir con claridad que las leyes que ha estado presentado en el tema agrario es para “resolver el chicharrón” de las compras irregulares de tierras para proyectos agroindustriales.
Al tema que se refiere Robledo es al revelado por el ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán, que señala que entre 14 y 15 empresas adquirieron de forma irregular al menos 140.000 hectáreas de terrenos baldíos en la altillanura.
Estos casos están relacionados al del Ingenio Riopaila. Según Robledo, la reconocida firma de abogados Brigard & Urrutia, de la que hizo parte el actual embajador de Colombia en Washington, Carlos Urrutia, habría orientado la compra ilegal de unas tierras adjudicadas a campesinos por parte del Ingenio.
El senador aseguró que Urritia, y el actual y anterior ministro de Agricultura deben explicarle al país por qué se permitió esa compra ilegal.
“Hoy el debate no es tanto el modelo agrario, sino que aquí hay gravísimos actos ilegales, y está metido este (Francisco Estupiñán) y el anterior ministro de Agricultura (Juan Camilo Restrepo) y el embajador Urrutia”, indicó.
