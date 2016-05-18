Proyecto de transparencia en el Congreso pasó a último debate

El proyecto de ley prevé la creación de un informe semestral de gestión de los senadores y representantes, así como la publicación de las votaciones, impedimentos y asistencias de los parlamentarios.

Entre otras de las medidas que contempla la iniciativa, de autoría de la representante de la Alianza Verde, Angélica Lozano, está la presentación de una declaración pública de intereses, informes de gastos, financiación y gestión en los viajes internacionales de trabajo e informes de actividad política, en los que deben constar las reuniones fuera del congreso, las audiencias públicas y las investigaciones. De ser aprobado el proyecto, las funciones judiciales del Congreso no estarían sometidas a la reserva.

Una de las medidas que se hundieron en el trámite legislativo fue la de la publicación de las declaraciones de renta de todos los parlamentarios.

El proyecto de ley deberá ser aprobado en las próximas semanas en la plenaria de la Cámara de Representantes para convertirse en ley de la república.