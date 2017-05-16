Proyecto de ley busca que bancos entreguen canasta de servicios sin costo a sus usuarios. Foto: Colprensa( Thot )

La Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en segundo debate una iniciativa con la que se pretende obligar a los bancos a entregar a sus usuarios una "canasta de tres servicios sin costo adicional" por el pago mensual de la cuota de manejo de las cuentas de ahorros, tarjetas débito y tarjetas de crédito.

Esta iniciativa, de autoría del representante David Barguil, buscará que se ofrezcan gratuitamente servicios como retiros en otra red, consignaciones nacionales, certificaciones bancarias o consultas de saldo.

“Este proyecto de ley busca que los bancos tengan que entregar 3 productos o servicios gratuitos al mes a cambio de lo que les cobran mensualmente por la cuota de manejo de sus cuentas o tarjetas. Que a la gente no le cobren dinero adicional por los retiros, consignación nacional, entre otros servicios, sino que el pago de la cuota de manejo le represente algo tangible al cuenta habiente”, explicó el expresidente del Partido Conservador.

Con este proyecto se buscará también que en ningún caso los establecimientos de crédito puedan cobrar al usuario por las transacciones fallidas en cajeros electrónicos.