Procuraduría realizó inspección judicial a las oficinas de Odebrecht

La Procuraduría General de la Nación informó que realizó una inspección judicial a las oficinas de Odebrecht, con el fin de reunir documentación clave para dar con los responsables de los 11 millones de dólares que la firma pagó en sobornos en Colombia.

Solicitaron los estados financieros de la firma entre 2014 y 2015. También llamaron a entrevista a Luis Enrique Dussan, presidente del Banco Agrario, «para determinar los motivos del préstamo a Navelena», pese a que Odebrecht en 2014 ya había sido declarado insolvente.

"La Procuraduría evalúa la posibilidad de vincular a particulares a las investigaciones disciplinarias. Para esta Entidad el dinero de los anticipos es recurso público y, por tanto, su administración por particulares, permite que se discipline a los contratistas", expresó el procurador Fernando Carrillo.

Carrillo, además, le llamó la atención al Tribunal de Arbitramento en el que Odebrecht reclama 263 millones de pesos, por el contrato de la Ruta del Sol, para que se declare la nulidad del mismo.

"Se hizo un llamado respetuoso pero contundente a dicho tribunal para que declare la nulidad, absolutamente viciada. Eso está más que probado en el expediente. Ya lo han confesado quienes intervinieron en el contrato: el exviceministro Gabriel García, el Inco que él representaba y los accionistas de Odebrecht, han confesado la ilicitud de sus actos", expresó el procurador.