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19 may 2026 Actualizado 11:42

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Procuraduría pide a funcionarios-precandidatos que se aparten con antelación de sus cargo

Además advierten que se "vigilará la conducta de quienes proviniendo de la función pública decidan participar en el debate electoral".

Procuraduría General de la Nación. Foto: Colprensa

Procuraduría General de la Nación. Foto: Colprensa(Thot)

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A 13 meses de las elecciones parlamentarias y a 15 de la primera vuelta presidencial, la Procuraduría General de la Nación le pidió a los servidores públicos que aspiren a ocupar cargos de elección popular, en especial a los directivos de las entidades estatales, que se separaren de sus cargos "con la adecuada y suficiente antelación".

Además anuncian que vigilarán la conducta de "quienes proviniendo de la función pública decidan participar en el debate electoral", para que ella se ajuste a las exigencias de la Ley y al respeto a los intereses superiores de la sociedad. 

"El fortalecimiento de la democracia exige el cumplimiento de las reglas electorales. La Procuraduría garantizará un proceso electoral con reglas de juego claras y transparentes e impedirá comportamientos que minen la confianza ciudadana e impacten desfavorablemente el ejercicio de la función pública y, de alguna manera, rompan las necesarias condiciones de equilibrio, igualdad e independencia que demanda la sociedad y que son necesarias para el debate electoral", dice un comunicado.

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