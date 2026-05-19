Procuraduría pide a funcionarios-precandidatos que se aparten con antelación de sus cargo

A 13 meses de las elecciones parlamentarias y a 15 de la primera vuelta presidencial, la Procuraduría General de la Nación le pidió a los servidores públicos que aspiren a ocupar cargos de elección popular, en especial a los directivos de las entidades estatales, que se separaren de sus cargos "con la adecuada y suficiente antelación".

Además anuncian que vigilarán la conducta de "quienes proviniendo de la función pública decidan participar en el debate electoral", para que ella se ajuste a las exigencias de la Ley y al respeto a los intereses superiores de la sociedad.

"El fortalecimiento de la democracia exige el cumplimiento de las reglas electorales. La Procuraduría garantizará un proceso electoral con reglas de juego claras y transparentes e impedirá comportamientos que minen la confianza ciudadana e impacten desfavorablemente el ejercicio de la función pública y, de alguna manera, rompan las necesarias condiciones de equilibrio, igualdad e independencia que demanda la sociedad y que son necesarias para el debate electoral", dice un comunicado.