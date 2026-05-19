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19 may 2026 Actualizado 11:42

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Procuraduría crea Comisión especial para investigar a funcionarios de La Guajira

Fernando Carrillo explicó que será entregado un informe sobre la crisis de en La Guajira incluidos en el que se incluyen procesos disciplinarios.

Procuraduría General de la Nación. Foto: Colprensa

Procuraduría General de la Nación. Foto: Colprensa(Thot)

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Se ordenó el desplazamiento de la Procuradora Delegada para la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Sonia Téllez Beltrán, y de la jefe de la Oficina Jurídica, Catalina Balcázar, al departamento de La Guajira para que en el término de tres días, presenten a este Despacho un informe detallado con las recomendaciones de acción integral que permitan identificar el estado y avance de las investigaciones disciplinarias por los hechos relacionados con la desatención y la muerte de niños en ese departamento”.

De acuerdo con el jefe del Ministerio Público es indispensable el seguimiento y acompañamiento en los procesos penales que se vienen adelantando por estos hechos que afectan a la población infantil y en los que estarían involucrados funcionarios públicos.

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