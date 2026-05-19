Procuraduría crea Comisión especial para investigar a funcionarios de La Guajira

“Se ordenó el desplazamiento de la Procuradora Delegada para la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Sonia Téllez Beltrán, y de la jefe de la Oficina Jurídica, Catalina Balcázar, al departamento de La Guajira para que en el término de tres días, presenten a este Despacho un informe detallado con las recomendaciones de acción integral que permitan identificar el estado y avance de las investigaciones disciplinarias por los hechos relacionados con la desatención y la muerte de niños en ese departamento”.

De acuerdo con el jefe del Ministerio Público es indispensable el seguimiento y acompañamiento en los procesos penales que se vienen adelantando por estos hechos que afectan a la población infantil y en los que estarían involucrados funcionarios públicos.