Procurador pide audiencia pública sobre el Acto Legislativo para la Paz

El procurador General, Alejandro Ordoñez, le pidió a la Comisión Primera de la Cámara que se convoque a una audiencia pública antes de que el proyecto de Ley para el Acto Legislativo para la Paz entre a su séptimo debate, y así juristas y expertos puedan debatir sobre las competencias que tiene el Congreso para reformar la Constitución en este caso.

Dice Ordóñez que el poder constituyente derivado que tiene el Congreso es limitado y que no existe ningún otro mecanismo, distinto al referendo y a la Asamblea Constituyente, para llevar

a cabo "reformas que permitan que los acuerdos negociados y por negociar con las Farc, conocidos y desconocidos por la opinión pública, puedan ser normativamente integrados a la Constitución y que su contenido se sitúe al mismo nivel de las normas constitucionales e incluso por encima de ellas", dice Ordoñez, como pretenden las Farc y el Gobierno.

"En nuestro ordenamiento jurídico el Congreso no puede, así quieran las mayorías que lo componen, endosar, transferir, delegar o abandonar en manos de otro mecanismo u órgano, en ningún tiempo, ni en situación de normalidad, ni en tiempo de guerra, la titularidad del poder de reforma que tiene frente a los actos legislativos. Hacerlo implica una disolución del estado de derecho", dice el procurador.

"Tampoco el Congreso puede utilizar un acto legislativo con el fin de que en la

práctica se transfiera su competencia exclusiva de reforma de la Carta Política al Gobierno Nacional y a las Farc, en el marco del actual proceso de paz. Tal evento destruiría el orden constitucional al revestir a la Mesa de Conversaciones en un poder constituyente", agregó.