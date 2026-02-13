Procurador pide al Gobierno dar con el paradero de Salud Hernández

A través de su cuenta de Twitter, el procurador General, Alejandro Ordóñez, le pidió al Gobierno Nacional y a los organismos de inteligencia determinar, a la mayor brevedad, el paradero de la periodista española Salud Hernández Mora.

«Ningún colombiano debe estar a merced de grupos armados al margen de la ley. Institucionalidad debe velar por la protección de todos», indicó un trino de la Procuraduría.

"Es inadmisible que luego de 72h de desaparición de la periodista @saludhernandezm aún no se dé al país información clara sobre este hecho" agregó.