Procurador asegura no estar participando en política sino cumpliendo con sus competencias

El procurador Alejandro Ordoñez fue enfático en asegurar que él está cumpliendo con sus competencias de carácter constitucional, y que en ningún momento está participando en política.

Menos, por el hecho de pronunciarse frente al plebiscito, que considera es más autoritario que democrático. El representante del Ministerio Público, señaló que “eso es problema de quienes me tildan, yo no me dejo tildar. Eso sí, a la Procuraduría una vez se firmen los acuerdos le corresponde hacer pedagogía, explicando en qué consiste el acuerdo, qué fue lo que se pactó. Porque el ciudadano no puede votar en un sentido u otro sentido, sin estar bien informado”.

El procurador Alejandro Ordoñez, explicó que “lo que disciplinariamente se prohíbe en la ley 734, es la participación en política partidista y en temas de carácter electoral. Ahora lo que hay que determinar es si el plebiscito, de realizarse, es un tema electoral o partidista”.

En ese sentido, reveló, “las limitaciones que tiene el funcionario de participar en política están consignadas en la Constitución, pero claro está que en materia disciplinaria, lo que se le prohíbe al funcionario público es participar en política. Lo que acontece es que debe existir en la ley estatutaria claridades en esta materia”.

Como conclusión, el procurador dejó en claro, que a su modo de ver, “esta discusión es gastar pólvora en gallinazo”.