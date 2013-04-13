Presidente del Senado solicita a Francisco Santos retirar vallas contra proceso de paz

El senador Roy Barreras, copresidente de la Comisión de Paz del Senado, solicitó al candidato uribista retirar las vallas publicitarias en contra del proceso de paz.



"No se puede iniciar una pretensión presidencial violando la ley. Las vallas no sólo son francamente inoportunas, sino que violan abiertamente La ley 996 de 2005 y las normas del Consejo Nacional Electoral sobre propaganda electoral y la Ley 1147 de 2011 que establece que sólo se puede usar este tipo de publicidad con claros fines electorales hasta tres meses antes de la elección", dijo Barreras.



Francisco Santos ha reconocido en los medios que sus vallas no son una campaña cívica sino que hacen parte de su estrategia política-publicitaria", enfatizó el presidente del Congreso.