Por irregularidades en cárcel de Tolemaida, Mindefensa construirá una nueva
Así lo confirmó en La W el general Sergio Mantilla quien además sostuvo que se tomó la determinación de trasladar a algunos presos por problemas de disciplina.
Así lo confirmó en www.wradio.com.co el comandante del Ejército, el general Sergio Mantilla, quien anunció que la cárcel podría ser construida en una guarnición militar en Bogotá.
“Se han tomado determinaciones como la de construir una nueva cárcel, esa decisión está aprobada (…) pensamos que acá en Bogotá pero sin descartar otras guarniciones”, indicó Mantilla.
De igual forma, el general sostuvo que, además, se tomó la determinación de trasladar a algunos presos por problemas de disciplina.
