Parques Nacionales Naturales logró el registro más alto de visitas de su historia

Parques Nacionales Naturales de Colombia, reveló que el número total de visitantes del año inmediatamente anterior representa un aumento del 49% con respecto al 2015 (969.792 visitantes) y del 57% con respecto al 2014 (917.146 visitantes).

Los Parques Nacionales Naturales con mayor número de visitantes fueron: el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, con 846.164 visitantes, el Parque Nacional Natural Tayrona, con 391.442 turistas y el Parque Nacional Natural Los Nevados, con 39.904 visitas.

Julia Miranda, directora de la entidad, aseguró que “estos resultados positivos hacen parte de una estrategia de conservación que permite que los turistas se apropien de las áreas protegidas, las sientan como suyas y así reconozcan y valoren el inmenso patrimonio natural de nuestro país”.

“El aumento del número de visitantes es una muestra de que cada día más ciudadanos buscan experiencias directas con el mundo natural y se concientizan así de las ventajas de la naturaleza, aseguró Miranda.

Según la directora, el aumento considerable de visitantes en los Parques Nacionales Naturales de Colombia, se logra gracias a los programas de fortalecimiento del ecoturismo, al apoyo de entidades del Gobierno Nacional como el viceministerio de Turismo, Procolombia y Fontur y a la promoción que realizan las organizaciones comunitarias que operan el ecoturismo en los parques.