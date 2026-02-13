Paro nacional de maestros el próximo 1 de junio de 2016

El secretario de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) afirmó que se llevará a cabo el próximo 1 de junio el paro de profesores por el mal servicio de salud que reciben los maestros y sus familias, “esto pone en riesgo nuestras vidas, por eso exigimos un servicio digno conforme a lo que estamos pagando”.

Rafael Cuello desmintió que estén en contra de la jornada único, “nosotros lo que estamos buscando es que se le garantice a los estudiantes una educación adecuado, que las instalaciones de los colegios sean optimas y no atente contra la vida de ellos, además que los alimentos que se les proporcionen sean de calidad”.

Cuello declaró que la Fiduprevisora colombiana y los ministerios de Educación y Hacienda, encargados de garantizar que los trabajadores reciban sus prestaciones sociales, no están cumpliendo.