Otto Bula será testigo en caso Odebrecht

Después de varias semanas de negociaciones con la comisión de la Fiscalía que adelanta el proceso, Bula decidió colaborar con las autoridades entregando toda la información que conoce sobre el caso.

Bula fue detenido por orden de la Fiscalía tras ser sindicado de recibir presuntamente 4, 6 millones de dólares del gigante brasileño, entre los años 2013 y 2014.

El excongresista le dijo a las autoridades que su colaboración va ser total y además de su testimonio entregará soportes documentales de las operaciones que se hicieron para lograr una adición al contrato Sector 2 de la Ruta del Sol, por cerca de 800 mil millones de pesos.

Bula ya entregó la primera información importante para las autoridades sobre quiénes estarían implicados en todo este carrusel, y anunció a los investigadores que ampliara en detalle la participación de cada uno.

De acuerdo con los investigadores Bula se convertiría en el primer testigo clave dentro del proceso y de esta manera se abrirán nuevas líneas de investigación.

Sin embargo, Bula le ha dicho a las autoridades que teme por su vida y para avanzar en su colaboración con la justicia ha insistido en que es necesario su traslado a un sitio diferente a la penitenciaría la Picota, en Bogotá.

De hecho, la propia Fiscalía y el Juez del caso han estado de acuerdo para que se haga efectivo su traslado hacia una guarnición o una estación de la Policía.

La Defensa de Bula acaba de enviar un oficial al Director de la Policía solicitando el traslado al Centro de Estudios Superiores de la Policía, para que se haga allí efectiva su detención preventiva.