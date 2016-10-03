ONU espera que líderes colombianos no decaigan luego del triunfo del "No"

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi aseguró que la Acnur confía en que los líderes de Colombia no van a decaer tras el triunfo del “No”.

El alto comisionado consideró que el proceso de paz también acercó a Colombia a soluciones para aproximadamente 7,5 millones de personas que fueron forzadas al exilio interno o externo.

Finalmente Grandi aseguró que el resultado ha sorprendido a la mayoría de observadores de la ONU, quienes ya ponían en marcha las labores de verificación en las zonas veredales.