Nuevos casos de usurpación de baldíos en los Llanos Orientales
La W indagó por otras empresas o sociedades que se habrían apoderado de baldíos de la nación para desarrollar proyectos agroindustriales de gran escala.
En medio del escándalo que ha envuelto a Riopaila Castilla por la adquisición irregular de 32.000 hectáreas baldías en el departamento del Vichada, www.wradio.com.co indagó por otras empresas o sociedades que se habrían apoderado de baldíos de la nación para desarrollar proyectos agroindustriales de gran escala.
Mónica Semillas, filial de una de las empresas agroindustriales más grandes del Brasil, habría adquirido entre 2008 y 2009 una cantidad aún indeterminada de tierras en el municipio de San Martín (Meta) a través de varias personas naturales y jurídicas. Los terrenos forman parte de un grupo de baldíos adjudicados por el INCORA en el año 1990 y que por sus carácterísticas no pueden ser acumulados, es decir, no pueden estar bajo un mismo propietario.
Para dar una imagen de legalidad, la compra de baldíos hecha por el grupo Mónica Semillas se habría repartido entre empresas como Mónica Colombia Ltda., Tilavia Ltda, Agromarchett Ltda, Manacacías Ltda, Monicol Ltda y Agrocaxías Ltda. Cada empresa aparece con representantes legales diferentes, pero todas estarían relacionadas a través del domicilio que aparece en su registro o por miembros de las juntas directivas que se repiten en cada una de las empresas.
Según la información recogida por La W, Nueva Frontera sería otra de las compañías que ha realizado acumulación irregular de baldíos de la nación. Los 17 predios que posee en San Martín (Meta) suman cerca de 29.000 hectáreas y habían sido adjudicados por el Incoder a diferentes personas naturales. Sin embargo, ahora estos predios aparecen bajo un sólo propietario: Héctor Daniel Santiago Murcia y Cía.
También en el municipio de San Martín (Meta) la compañía Poligrow, dedicada a la producción de aceites vegetales, habría hecho acumulación irregular de terrenos baldíos sumando cerca de 6.700 hectáreas, al haberse apropiado de 3 predios provenientes de una adjudicación de baldíos realizada al amparo de la ley 30 de 1988.
Otro caso sorprendente descubierto por www.wradio.com.co es el de la compañía Palma Vista, ubicada en San Juan de Arama (Meta). Esta empresa no sólo habría realizado la acumulación de dos predios inicialmente adjudicados como baldíos, sino que además usurparon una franja de terreno baldío que seguía perteneciendo a la nación, ampliando así el área cultivable. De esta manera el predio llamado "Las Palmeras" alcanzó un área de 286 hectáreas.
La Sociedad Agroganadera del Valle del Cauca, antes conocida como el Fondo Ganadero del Valle, también se habría apoderado de cerca de 7.500 hectáreas de baldíos de la nación en el departamento del Caquetá. En este caso la adquisición de los 6 predios rurales baldíos en Florencia se habría dado en el año 2002.
En las próximas semanas se iniciará un proceso de revisión de baldíos en los municipios que más acumulan terrenos baldíos en el país, es decir, Puerto López, Cabuyaro y Puerto Gaitán. El objetivo de esta revisión será identificar otras sociedades o personas que hayan comprado y acumulado terrenos baldíos de la nación. Esas mismas fuentes aseguraron que existen fuertes indicios sobre la posibilidad de que compañías como Ecopetrol o Pacific Rubiales hayan hecho acumulación de baldíos para desarrollar proyectos petroleros o de biocombustibles.
