Nestor Humberto Martínez afirma no tener impedimentos para ser fiscal

Al ser consultado por los medios de comunicación sobre en qué casos debe declararse impedido, si llega a ostentar el cargo de Fiscal General, el exministro de la Presidencia, Nestor Humberto Martínez, afirmó que no tiene impedimentos.

"No tengo ningún familiar que esté encausado por la Fiscalía y no conozco ningún cliente que tenga ningún encausamiento en la Fiscalía", afirmó Martínez.