13 feb 2026 Actualizado 09:29

Nestor Humberto Martínez afirma no tener impedimentos para ser fiscal

El candidato a Fiscal dijo que no tiene familiares o clientes con procesos en el ente acusador.

Néstor Humberto Martínez. Foto: Colprensa(Thot)

Néstor Humberto Martínez. Foto: Colprensa

Caracol Radio

Al ser consultado por los medios de comunicación sobre en qué casos debe declararse impedido, si llega a ostentar el cargo de Fiscal General, el exministro de la Presidencia, Nestor Humberto Martínez, afirmó que no tiene impedimentos.

"No tengo ningún familiar que esté encausado por la Fiscalía y no conozco ningún cliente que tenga ningún encausamiento en la Fiscalía", afirmó Martínez.

