Minvivienda y Distrito buscan acercarse
La secretaria de Hábitat, Mercedes Maldonado, dijo que analizarán las recomendaciones hechas por el ministro en el tema del POT.
La secretaria de Hábitat de Bogotá, María Mercedes Maldonado, dijo que analizarán las recomendaciones hechas por el ministro en el tema del POT. El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao afirmó que lo que se quiere es “viviendas de calidad”.
Maldonado aseguró en www.wradio.com.co que no es cierto que el Plan de Ordenamiento Territorial concentre el crecimiento en el tema de vivienda en el centro ampliado.
Afirmó que también contempla el crecimiento en la perifiera de la sábana de Bogotá.
Por su parte, el ministro Luis Felipe Henao dijo que la capital colombiana tiene un potencial de crecimiento que no tiene otra zona del país para reducirla al centro ampliado.
“Esto hará que se siga desacelerando el sector de construcción y se pierdan más empleos”, señaló el ministro de Vivienda, quien indicó que se acordó con el Distrito revisar lo que “creemos que el POT va generar”.
