Minjusticia responde al fiscal sobre controversia por proyecto de drogas

El ministro de Justicia, Jorge Londoño, respondió a las nuevas críticas del fiscal General, Nestor Humberto Martínez, contra su cartera. Esta vez relacionadas con la elaboración de un proyecto para modificar el Estatuto de Estupefacientes, aparentemente, a espaldas de la Fiscalía, alcaldes y gobernadores. Y que sería tramitado vía 'fast track'.

"El Minjusticia nunca hace nada a espaldas de nadie. Esta es una actuación que responde a toda una metodología. Estamos tratando el problema de drogas del siglo XXI con leyes del siglo XX. Hay unos técnicos que han hecho unos proyectos, proyectos que de ninguna manera podrán ser privados pues entre otras cosas tendrán que ir al Consejo Superior de Política Criminal", expresó Jorge Londoño.

Londoño agregó que el proyecto está en construcción y que tiene temas como el tratamiento de las nuevas drogas psicoactivas.

Nestor Humberto Martínez le había expresado a Noticias RCN que "me dicen que en alguna bohardilla oficial se está escribiendo una reforma a la ley 30 de 1986 con base en la cual los colombianos hemos podido enfrentar el narcotráfico de una manera digna e importante".