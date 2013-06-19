6AM W6AM W

Actualidad

Minjusticia niega que Código Penitenciario y Carcelario genere censura

La ministra Correa afirmó que se busca establecer los criterios que deben tener los jueces para otorgar o no una entrevista.

La ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, dijo en www.wradio.com.co que el Código Penitenciario y Carcelario “cambio los criterios para conceder la entrevista” a un preso.

Correa afirmó que se busca establecer los criterios que deben tener los jueces para otorgar o no una entrevista.

“Tenemos críticas a la administración de justicia, pero vale la pena no solo mirar los problemas de la justicia desde los jueces, sino también desde factores externos que puedan incidir en las decisiones del juez”, señaló.

Indicó que los jueces solo pueden tomar decisiones en base a las pruebas que tengan de un caso, pero que por presión de la prensa terminan “cuartando” sus providencias.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad