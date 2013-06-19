Minjusticia niega que Código Penitenciario y Carcelario genere censura
La ministra Correa afirmó que se busca establecer los criterios que deben tener los jueces para otorgar o no una entrevista.
La ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, dijo en www.wradio.com.co que el Código Penitenciario y Carcelario “cambio los criterios para conceder la entrevista” a un preso.
“Tenemos críticas a la administración de justicia, pero vale la pena no solo mirar los problemas de la justicia desde los jueces, sino también desde factores externos que puedan incidir en las decisiones del juez”, señaló.
Indicó que los jueces solo pueden tomar decisiones en base a las pruebas que tengan de un caso, pero que por presión de la prensa terminan “cuartando” sus providencias.
