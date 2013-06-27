Mininterior inició diligencias preliminares antes presuntas irregularidades en Sayco

El Ministerio del Interior, por medio de la Oficina Asesora Jurídica de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, ha dispuesto el inicio de unas diligencias preliminares para recaudar información sobre las presuntas irregularidades en la entidad.



En diálogo con www.wradio.com.co, Andrés Espinosa Pulecio, saliente gerente de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, ratificó que su renuncia respondía a diferencias con el Consejo Directivo.



“En este Consejo Directivo hay varios que repiten (…) y toman decisiones como entrar en rebeldía con la ley de recaudo por ventanilla”, sostuvo el gerente saliente.



Además, indicó que ese consejo expulsó a los socios que “no les parecían productivos” y critican la “modernización del sistema de recaudo”.



La apertura de las diligencias preliminares por parte de la Oficina Jurídica de la Dirección Nacional de Derecho de Autor se ordenó mediante Auto del 27 de junio de 2013 y las mismas inician a partir de la fecha, indicó el ministerio en un comunicado.





