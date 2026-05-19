Mindefensa exige que Eln libere a soldado secuestrado en Arauca

Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa, advirtió que es la primera hipótesis que se maneja hasta el momento. Foto: Colprensa( Thot )

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, exigió al Eln que deje en libertad pronto al soldado Fredy Moreno Mahecha, secuestrado en una vía de Arauca el pasado sábado.

Según Villegas, el Comité Internacional de la Cruz Roja le informó de una posible liberación del militar al tiempo que se registraba el operativo humanitario para la libertad del político Odín Sánchez Montes de Oca. Sin embargo, la liberación no se llevó a cabo.

"Seguimos haciendo todas las averiguaciones como desde el primer momento que sucedió el secuestro. Toda la suerte de nuestros soldados de la Fuerza Pública es importante para el mando y para el Ministerio", dijo Villegas.

Agregó que "me cayó muy mal la frase del Eln de que tienen secuestrados pero muy poquitos. Esperamos que para el inicio de la mesa nuestro soldado ya esté con su familia".