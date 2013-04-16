6AM W6AM W

Minagricultura confirma que partido Conservador le pidió encabezar lista al Senado

Juan Camilo Restrepo le dijo a La W que solo se irá cuando sienta que realizó todo el trabajo encomendado por el presidente Santos.

Luego de las versiones que señalan que el partido Conservador le quitó el respaldo al ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo dijo en www.wradio.com.co que solo se irá cuando sienta que realizó todo el trabajo encomendado por el presidente Santos.

Restrepo confirmó que esa colectividad le pidió encabezar la lista al Senado por parte del partido, a lo cual respondió que “no”.

