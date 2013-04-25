'Matrimonio igualitario volverá a la Corte luego del 21 de julio': Senador Benedetti
El senador del partido de la U, Armando Benedetti, afirmó en La W que el país en vez de avanzar y aprobar la figura como en Francia, "nos queremos parecer más a Uganda".
Algunos senadores y la opinión pública han respondido al rechazo del Congreso de la República de la propuesta de matrimonio igualitario. Uno de ellos es Armando Benedetti, quien lideró la proposición y dijo este miércoles 24 de abril que la lucha seguiría en la Corte Constitucional.
En diálogo con www.wradio.com.co, el senador del partido de la U afirmó que a pesar que los medios de comunicación, columnistas y la opinión del país apoyaban la figura de igualdad, sus colegas del Senado prefirieron no seguir las ideas del “primer mundo”.
Benedetti resaltó que la Corte Constitucional desde hace cinco o siete años viene reconociendo a la población homosexual sus derechos, entre ellos al patrimonio, la salud y la herencia, y por último falta el matrimonio igualitario, una figura que para el congresista definiría una convivencia de las divergencias de la sociedad.
“El tema de llamarlo ‘unión solemne’ es discriminatorio”, sostuvo, argumentando que al momento de solicitar un trabajo, presentar su pasaporte y se le pregunta si es soltero o casado, una persona homosexual dirá que está con la figura y se podrá ver que es homosexual y puede ser blanco de exclusión.
“La verdadera lucha va a ser en la Corte Constitucional”, indicó el congresista, que dijo que no era necesario presentar el proyecto en la próxima legislatura, pues a partir del 21 de julio la confusión jurídica será tal que será ese alto Tribunal el que defina si hay lugar al matrimonio igualitario.
