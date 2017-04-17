Martín Santos responsabiliza a expresidentes de eventual disminución de la ayuda de EE.UU.

A propósito de la visita de los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el director de la Fundación Buen Gobierno, Martín Santos, expresó a través de su cuenta de Twitter que si Estados Unidos disminuye la ayuda al país, la culpa la tendrán ellos.

"SI EE.UU. deja de vernos como socio No.1 en región y disminuya apoyo, la culpa la tendrán 2 personas: Alvaro Uribe + Andres Pastrana", expresó en su cuenta de Twitter.

También se refirió a la carta que entregó el expresidente Uribe a autoridades indeterminadas de ese país. "Como en todo, uribismo negó innumerables veces carta EEUU y vea", trinó.



Y finalmente, le recordó a Andrés Pastrana que en 2016 había afirmado que Juan Manuel Santos era el Donald Trump colombiano, el "candidato del miedo", haciéndoselo saber a Trump a través de una mención por dicha red social.