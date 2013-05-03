Martha Lucía Ramírez pide al conservatismo 'sacudirse' y tener candidato a la Presidencia
La exministra y exsenadora dijo en La W que el partido debe elegir candidato a través de consulta popular o en una convención.
La exsenadora y exministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez, quien quiere ser candidata presidencial por el partido Conservador, sostuvo en www.wradio.com.co que el conservatismo se debe “fortalecer” teniendo candidato propio.
Ramírez dijo que el partido debe elegir su candidato a través de una consulta popular o en una convención. Señaló que la democracia hay que preservarla fortaleciendo los partidos políticos.
“El partido Conservador no puede morir por su extracción de materia por no tener candidato”, indicó la precandidata.
Afirmó que debe haber una presidencia que represente el centro derecha de Colombia, y por eso, dijo, que se podrían hacer alianzas con el Centro Democrático.
“La democracia hay que preservarla fortaleciendo los partidos y al Partido Conservador hay que fortalecerlo con lo que tiene”, aseguró Ramírez.
