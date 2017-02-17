“Latinoamérica no se ha dado cuenta que Trump es una amenaza para el hemisferio”: Samper

Desde la ciudad de Quito, el expresidente Ernesto Samper advirtió que América Latina no se ha dado cuenta de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, “es una amenaza hemisférica” y que los gobiernos del continente “no pueden seguir siendo indiferentes” frente a las acciones del recién posesionado presidente norteamericano.



“Hoy vino por México, ayer estuvo en contra de los países del Pacífico y mañana nadie sabe qué nos espera”, señaló el ex Secretario General de Unasur



Samper Pizano planteó expresidente planteó que la respuesta a la crisis regional “no es salir a buscar socios por el mundo sino reforzar lo que tenemos a través de más comercio entre los países latinoamericanos”.