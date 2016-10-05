Las Farc siguen preconcentradas: Mindefensa

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, confirmo que aún no hay movimiento de los miembros de las Farc que se encuentran preconcentrados, tras el anuncio de extensión de cese el fuego bilateral hasta el 31 de octubre.

Villegas explicó que el cese bilateral se prolongará cuantas veces sea necesario para garantizar la seguridad de los ciudadanos, la Fuerza Pública y los miembros de las Farc, y que para esto se mantendrá el acompañamiento de la misión de verificación y monitoreo de la ONU.

El ministro también dijo que ponerle fecha al cese da la certeza del compromiso del Gobierno y espera que esto tranquilice al Secretariado de las Farc, pues no hay necesidad de que la guerrilla se repliegue.

Sobre las tropas que ya se encontraban en las zonas veredales donde se concentrarían las Farc, el Ministro dijo que se están reorganizando para atender a la población civil que las necesite.