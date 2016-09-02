Las Farc anuncian fecha de entrega de menores de edad

Delegación de la guerrilla de las Farc en La Habana para los diálogos con el Gobierno Nacional. Foto: Colprensa( Thot )

A través de un comunicado, el Gobierno Nacional y las Farc anunciaron que el próximo 10 de septiembre se iniciará la entrega desde los campamentos de las FARC-EP de los menores de edad que se encuentren en estos.

Esto hace parte del desarrollo del acuerdo adoptado en la Mesa de Conversaciones el pasado día 15 de mayo de 2016.

Según las partes, la recepción de los menores de edad se efectuará por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que trasladará a los menores a los centros de acogida temporal en los que residirán hasta que las instituciones competentes decidan los lugares en los que se procederá a realizar el proceso de reincorporación e inclusión social.

Todas las fases de este proceso se realizarán con estricta observancia del interés superior del niño, niña y adolescente.