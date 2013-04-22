La U se reúne para analizar propuesta de ampliar periodo presidencial
El director de la U, Aurelio Iragorri afirmó que la propuesta merece un análisis porque "a veces los ejecutivos es poco lo que hacen en cuatro años".
El director de la U, Aurelio Iragorri, sostuvo en www.wradio.com.co que la propuesta de ampliar el periodo presidencial seis años tiene reacciones positivas y negativas.
Iragorri afirmó que la propuesta merece un análisis porque “a veces los ejecutivos es poco lo que hacen en cuatro años”.
“Toda propuesta es importante analizarla, tengo una concepción de orden personal de que siempre he hablado la importancia para el país de la reelección de Santos”, aseguró.
De igual forma, anunció que los dirigentes de la U ser reunirán para analizar la propuesta para luego emitir un concepto.
