La Sac considera inconveniente proyecto de resolución acerca de la protesta pacífica

La Sociedad de Agricultores de Colombia envió una carta al Ministerio del Interior con sus comentarios en los que considera inconveniente la expedición del proyecto de resolución por medio del cual se define el “Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica”, teniendo en cuenta que considera “que un protocolo debe recoger lo que ya existe en las disposiciones legales y no puede ir más allá de lo establecido por las normas, manifestando su preocupación por la creación de nuevas instancias sobre el tema”.

Para el presidente del gremio agricultor, Jorge Bedoya, la protesta social pacífica se debe garantizar en el país y así quedó expuesto el punto de vista de los agricultores en la siguiente misiva.