Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

19 may 2026 Actualizado 22:58

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

La Sac considera inconveniente proyecto de resolución acerca de la protesta pacífica

El gremio agricultor hizo sus comentarios sobre el proyecto de resolución a través de una misiva que hizo llegar al Ministerio del Interior.

Jorge Bedoya, presidente de la SAC. Foto: Colprensa

Jorge Bedoya, presidente de la SAC. Foto: Colprensa(Thot)

Jorge Bedoya, presidente de la SAC. Foto: Colprensa

Caracol Radio

Añadir Caracol Radio en Google

La Sociedad de Agricultores de Colombia envió una carta al Ministerio del Interior con sus comentarios en los que considera inconveniente la expedición del proyecto de resolución por medio del cual se define el “Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica”, teniendo en cuenta que considera “que un protocolo debe recoger lo que ya existe en las disposiciones legales y no puede ir más allá de lo establecido por las normas, manifestando su preocupación por la creación de nuevas instancias sobre el tema”.

Para el presidente del gremio agricultor, Jorge Bedoya, la protesta social pacífica se debe garantizar en el país y así quedó expuesto el punto de vista de los agricultores en la siguiente misiva.

 

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir