La reunión entre expresidentes y Trump no debe tener trascendencia: Mininterior

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, expresó que la reunión que supuestamente habrían tenido los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no debería tener trascendencia, pues según él no se conocen detalles.

"Es difícil hablar de esos temas, me parece que la reunión que se sostuvo es absolutamente normal, una reunión social, no conocemos detalles no debe tener trascendencia", expresó.

Sin embargo Cristo afirmó que la carta que envió Uribe a los Estados Unidos está llena de mentiras, imprecisiones y acusaciones sin fundamento y a este asunto sí debería prestarsele más importancia.

"Lo que sí me parece grave es la carta del expresidente Uribe a las autoridades y el congreso de los Estados Unidos" dijo.

Y agregó que lo considera "grave por la forma y grave por el fondo, la forma en que un jefe de la oposición en Colombia esté enviando cartas prácticamente desconociendo la institucionalidad colombiana. Desconociendo al Congreso y a la Corte Constitucional frente a las decisiones que tomó sobre el acuerdo de paz. Y en el fondo, porque está llena de imprecisiones, está llena de mentiras, suposiciones, acusaciones sin ningún fundamento que en su momento serán respondidas por el gobierno nacional", puntualizó.