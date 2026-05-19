La Corte exhortó al Congreso a legislar; por ahora las corridas de toros siguen: Negret

La Corporación Taurina, a través de su director, Felipe Negret, aseguró que tras la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la Ley Contra el Maltrato Animal de 2016, permite durante dos años continuar con las corridas de toros, el rejoneo, las novilladas, el coleo, las corralejas y las peleas de gallos.

Negret sostuvo que respeta el fallo del alto tribunal e insistió que el Congreso de la República debe legislar.

Sin embargo, para el exmagistrado de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao, expresó no estar de acuerdo con la