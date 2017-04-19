La construcción de la paz no puede estar hipotecada a los donantes: Óscar Naranjo

Consultado sobre el eventual impacto negativo que tendría la visita de los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe al presidente de los Estados Unidos Donald Trump, el vicepresidente Óscar Naranjo afirmó que el gobierno no se pronuncia sobre “reuniones de tipo social” y que debe quedar claro que Colombia construirá la paz con recursos propios, sin hipotecarla a los donantes.

“El gobierno no tiene opiniones sobre reuniones de tipo social. Quiero ser categórico con esa afirmación. Es verdad que están previstos recursos de cooperación internacional, pero también es verdad que de manera prioritaria la construcción de la paz será con recursos propios. La construcción de la paz no puede estar hipotecada a los donantes. El gobierno ha dicho que él es el garante de la construcción de la paz como corresponde. Y esa incertidumbre de que la paz depende de recursos internacionales pues la queremos dejar clara. Otra cosa es que estemos valorando de manera muy positiva la cooperación internacional”, expresó el vicepresidente Naranjo.

Naranjo también expresó que hay dificultades en la construcción de los campamentos para las Farc, en el marco de un evento de la Fundación Paz y Reconciliación.

“Es verdad, como el país lo sabe, hemos tenido dificultades para avanzar en la construcción de la infraestructura de las zonas veredales transitorias. Pero allí ha habido toda una comprensión tanto de las Farc y el gobierno para que incumplimientos logísticos no alteren la voluntad para que la paz se construya entre nosotros”, agregó.