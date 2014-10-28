Jefes de las Farc tienen que cumplir "alguna" pena: exfiscal de la CPI

Luis Moreno Ocampo, exfiscal de la Corte Penal Internacional, señaló en

www.wradio.com.co

que si la

Corte Constitucional de Colombia decide que no habrá castigo para ningún guerrillero “ahí sí se le puede pedir” al organismo internacional que “abra un proceso” en contra de los jefes guerrilleros.

Ocampo dijo que suponiendo que hubo acuerdo con las Farc y se firme la paz,

habrá personas que cuestionen el proceso en Colombia

. Explicó que primero deben dirigirse a la Corte Constitucional colombiana.

“Si la Corte nacional decide que no hay castigo para nadie, ahí sí se puede pedir que se abra un proceso en la Corte Penal Internacional”, señaló el exfiscal, quien aclaró que el proceso será “largo”.

Insistió en que los jefes guerrilleros deberán pagar cárcel. Sin embargo, sostuvo que ese será un tema que lo manejará la justicia colombiana.

Afirmó que de lograr la paz, las autoridades colombianas podrán discutir estos temas con los jueces de la Corte Penal Internacional.