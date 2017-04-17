Gobierno Santos espera que expresidentes no hayan hablado en su contra ante Trump

A propósito de la visita de los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el secretario General de la Presidencia, Alfonso Prada, expresó que espera que los exmandatarios no hayan hablado en contra del Gobierno Santos durante esa visita.

Advirtió que como quiera que desconocen qué fue lo que se habló durante dicha reunión, asumirán que se trató de un encuentro social.

"No hay ninguna declaración de la Casa Blanca, no tenemos ninguna fotografía, ningún tipo de conclusión sobre el particular, razón por la cual le damos el alcance que exactamente los hechos están mostrando, pues una reunión casual, esperamos que no haya sido utilizada para hablar contra Colombia ni contra el Gobierno y que se respete la tradición colombiana, la tradición colombiana ha sido eterna, en la que el trámite de las relaciones internacionales siempre ha estado en cabeza del jefe de Estado del Gobierno Nacional. Y eso mantiene la dignidad", expresó Alfonso Prada.

Nos preocupa mucho más la carta del expresidente Uribe: Prada

El secretario también expresó que al Gobierno le preocupa más la carta que envió el expresidente Álvaro Uribe a autoridades indeterminadas en los Estados Unidos, afirmando que tiene el mismo tono mentiroso que se utilizó durante la campaña uribista del plebiscito.

"No sabemos a quién se la dirigió. Lamentamos el tono que registra, es el mismo tono que vimos en la campaña por el No al plebiscito, y como bien lo señaló el gerente de su campaña, esa campaña estuvo plagada de mentiras. Con temas como la entrega del estado a las Farc o la ideología de género", agregó Prada.

El funcionario calificó de mentiras el hecho que se afirmara que el narcotráfico sostiene la economía colombiana, que la Constitución fue sustituida y que Colombia va por el mismo camino de Venezuela.

"No hay nada más mentiroso que el hecho de que narcotráfico supuestamente sostiene la economía. La economía colombiana ha sido reconocida por el Fondo Monetario Internacional. Ha sido objetivo de dos mejoras en las calificaciones de riesgo (...) la erradicación manual no se redujo y una afirmación que nos parece dolorosa es que la Constitución Política fue sustituida; los acuerdos no se elevaron a rango constitucional. Ni si quiera se elevó a categoría de bloque de constitucionalidad (...) decir que Colombia va por el mismo camino de Venezuela, nada más contrario de la realidad. Hay libertad de expresión, aquí no se suprimen otras ramas del poder público. El sector privado crece. Se protege y se fomenta la inversión privada", agregó el secretario.