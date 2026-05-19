Gobierno invita a bancada de Cambio Radical a discutir proyectos de ley

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, envió una carta a los parlamentarios de Cambio Radical invitándolos a una reunión con el presidente Iván Duque para discutir los proyectos de ley de de actos legislativos radicados por el Gobierno en el Congreso.

En la misiva, explican que el inicio del Gobierno trae "grandes retos que con el espíritu de corregir el pasado y construir el futuro, requiere de acuerdos con las fuerzas políticas y sociales comprometidas con el futuro de Colombia".

Agregan que la reunión no se pudo realizar antes por haber sido los proyectos radicados en el siguiente día de la posesión presidencial, pero que el Presidente "tiene la mayor disposición para reunirse con la bancada de Cambio Radical para el próximo martes 14 de agosto" en la Casa de Nariño.