General Mantilla asegura que le gustaría votar

El comandante del Ejército dijo en La W que le gustaría elegir gobernantes de Colombia. Tengo 54 años, Jamás he votado, no sé qué se siente, señaló.

El comandante del Ejército, general Sergio Mantilla, dijo en www.wradio.com.co que le gustaría votar para elegir los gobernantes de Colombia.

“Tengo 54 años, Jamás he votado, no sé qué se siente”, señaló Mantilla.

Y agregó: “Quisiera tener ese placer de sentir y participar en una elección”.

