Fundación Chao Racismo capacita a policías en Cali para evitar discriminación racial

Luego de que el artista Esteban Copete quien es el rey de la marimba de chonta en Colombia haya sido víctima de discriminación racial por parte de un policía, se creó la Fundación Chao Racismo, para trabajar en la formación de los policías y en el trato que le deben dar a los negros o afrodescendientes.



En la cabina rodante de la #GiraW10Años en Cali , Copete expresó que infringió una ley de tránsito al ir de parrillero en una moto –eso es prohibido en Cali- y que por ese motivo, un policía lo agredió, “son cosas que uno cree que no le van a pasar, fui agredido por un oficial de policía sin ninguna razón” (…) “De un momento a otro me pegó con una esposa en la boca y me pusieron cinco puntos”.



Este es el primer caso de discriminación racial por el cual una persona va a ser indemnizada y Chao Racismo buscan la inclusión de la población afro que en Cali es de 1.100.000 negros, la segunda ciudad con más población negra después de Salvador de Bahía, Brasil en América Latina.



De otro lado, Ray Charrupí, quien es parte del comité organizador de la Cumbre Mundial de Gobernantes Afro que se hará del 12 al 16 de septiembre en Cali, señaló que el presidente de Estados Unidos, Brack Obama no ha confirmado su asistencia, pero que tampoco ha manifestado que no viene, “estamos trabajando para hacer la confirmación”.



Por lo pronto está confirmada la presencia del Presidente de Senegal, el de Nigeria y el de Costa de marfil.







