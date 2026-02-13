Farc proponen reforma política para "cambiar balas por votos"

Las Farc proponen una reforma política que incluya un estatuto de la oposición, entre otras cosas, como parte de los acuerdos de paz a los que se llegue en La Habana.

Así lo indicó el jefe de la delegación de paz del grupo subversivo, alias Iván Marquez, en una ponencia enviada en video a la Cámara de Representantes, que realizó una audiencia pública sobre "Reforma política y garantías de participación política y garantías de participación política para la construcción de la paz en Colombia".

Según las Farc, el Estatuto de Oposición "no se trata de dádivas misericordiosas, la oposición requiere es de las simetrías de poder propias de una auténtico régimen democrático, donde los pesos y contrapesos no derivan solo de la estructura del Estado, sino del reconocimiento de las fuerzas que éste debe representar".

Por esto, proponen que la oposición también tenga participación política en instancias como la Junta Directiva del Banco de la República, la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, el Conpes, el Confis y el CNE.

Igualmente, proponen que el Contralor General de la Nación sea elegido de una terna presentada por la oposición, para así "garantizar mecanismos efectivos de veeduría y control de ésta sobre el Ministerio Público, hoy deformado en poderes omnímodos".

Entre las propuestas del grupo subversivo también está la creación de "un Poder Electoral como rama de poder público independiente", que realice un "proceso efectivo de identificación de la ciudadanía en medio de la veeduría de todos los sectores políticos nacionales y la verificación internacional".