Familia fue castigada por no haber asegurado socialmente a su exempleada

María Dorian Ríos, de 58 años, trabajó casi la mitad de su vida como empleada doméstica de la familia de Olga Villegas Escobar, en Manizales, pero ésta nunca pagó los respectivos aportes de seguridad social, imposibilitando que Ríos obtuviera una pensión.

Ríos fue despedida en abril de 2015 por cuenta de un cáncer. Y al no contar con una entrada económica fija que le permitiera sobrellevar la enfermedad, llevó el caso a la Corte Constitucional.

Este alto tribunal protegió sus derechos y le ordenó a los herederos de Olga Villegas Escobar, quien falleció en julio de 2015, a que le paguen mensualmente un salario mínimo, hasta que la justicia laboral defina cuál es el monto que se le adeuda por 26 años de labores.