Estados Unidos aún no ha anunciado ningún recorte a Colombia: embajador Whitaker

Ante la polémica que ha surgido por rumores de que Estados Unidos podría recortar los recursos a Colombia, el embajador Kevin Whitaker aseguró desde Cali que esa información no es oficial porque, hasta el momento, no ha sido público el presupuesto para este año por parte del presidente Donald Trump.

"No hemos anunciado nada, se está leyendo mucha información en periódicos que no es cierta. Yo no tengo anuncios acerca de eso. El Gobierno del presidente Trump propone un presupuesto que no es público hasta el momento y después el Congreso dispone", señaló el diplomático.

Reiteró que el acompañamiento a Colombia se ha hecho durante 20 años y así seguirá siendo. "Para mí como embajador creo que lo más importante es continuar acompañando al país en cada proceso".

En cuanto al programa de sustitución de cultivos ilícitos, Whitaker dijo que el respaldo es total, al tiempo que indicó que es necesario tener en cuenta factores como la seguridad y el compromiso de la comunidad para el éxito del programa.