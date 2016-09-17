En Tunja, Boyacá crearon una aplicación para conocer los acuerdos de paz

‘Paz al tablero’ es una aplicación gratuita para dispositivos móviles que a través de un juego de preguntas, responde dudas frecuentes de los puntos que tiene el documento de los acuerdos de paz.

Esta idea, que nació en Tunja, Boyacá como un método de pedagogía para la paz, fue desarrollada por un grupo de jóvenes boyacenses dispuestos a poner su granito de arena a la socialización de los acuerdos.

Alex Sosa, gerente de App Solution manifestó: “’Paz al Tablero’ es una iniciativa que, luego de revisar si existían aplicaciones móviles sobre este tema, nos dimos cuenta que nadie había pensado en esta manera de pedagogía para la paz. Es una manera divertida, didáctica y entretenida de conocer los acuerdos de paz, pues hay una serie de preguntas que tienen cuatro opciones de respuesta donde una es la correcta. Jugando se aprende y esta también es una manera de aportar a través de la responsabilidad social que tenemos como empresa y como colombianos”.

El juego tiene seis niveles, cada uno con cinco preguntas de los puntos del acuerdo. Cada una de las dudas es respondida de manera automática para que cada usuario entienda el contenido del documento y amplíe su conocimiento sobre los acuerdos de paz.