En octubre iniciaría la presentación del paquete de reformas constitucionales para la paz

En el mes de octubre, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aspira poder comenzar a presentar el paquete de reformas constitucionales y legales con todos los términos del acuerdo de paz.

Allí, según el titular de la cartera, hay que hacer una aclaración porque "ninguna de las normas que tienen que ver con el punto dos de participación en política serán expedidas mediante el procedimiento de facultades extraordinarias del presidente de la República. Todas las normas que necesitamos expedir para el cumplimiento de este punto dos o para ir mucho más allá, en las reformas del sistema político y electoral requieren el trámite de reformas constitucionales o leyes estatutarias que están excluidas que se explican mediante facultades extraordinarias del presidente".

El ministro Juan Fernando Cristo, explicó que inmediatamente se firmen los acuerdos, y si avalan el plebiscito, y se puede adelantar la refrendación, a más tardar en septiembre, entraría en vigor el procedimiento legislativo especial contemplado, en el acto legislativo para la paz.

En estos cuatro meses con los partidos políticos, organizaciones y otras instancias se pretende comenzar a discutir estos temas.

Finalmente el ministro del Interior, recalcó que el Estatuto de Oposición no lo va discutir el Gobierno con las Farc, sino con los partidos políticos.