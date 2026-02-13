En libertad 116 campesinos detenidos en manifestaciones del paro agrario

Los campesinos fueron detenidos durante los disturbios registrados en la vía Pamplona- Bucaramanga el pasado viernes, al enfrentarse con las autoridades por el bloqueo de la vía y la quema de un cabezote de un tractocamión.

Los labriegos, detenidos por perturbación en el servicio público y obstrucción de las vías, fueron trasladados por las autoridades al municipio de Pamplona, donde permanecieron hasta la madrugada de este domingo tras ser dejados en libertad por las autoridades judiciales.

“Fueron dejados en libertad por la Fiscalía 115 colombianos y un ciudadano venezolano, al considerarse que no era necesario dejarlos a disposición de un juez de control de garantías; pero seguirán vinculados al proceso judicial”, afirmó el personero de Pamplona, Richard Parada Jáuregui.

“Desde el momento de la detención se prestó el acompañamiento de la Personería y la Defensoría en la Guarnición Militar que permitió el albergue de los campesinos”, agregó el personero.

En el momento de la detención se encontraron 14 adolescentes entre los 16 y 17 años de edad, quienes quedaron a disposición del Icbf Cúcuta y en las próximas horas serán entregados a sus padres.

Los campesinos tienen programado regresar al departamento de Arauca. A esta hora, las autoridades reportan normalidad en los principales corredores viales del departamento.