13 feb 2026 Actualizado 09:22

En la Rama nunca ha habido reficares o termorríos: presidente de la Judicatura

El magistrado José Agustín Suárez además sugirió que se manoseó la Constitución con el equilibrio de poderes.

José Agustín Suárez. Foto: Colprensa(Thot)

Caracol Radio

El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, José Agustín Suárez, afirmó que la Rama Judicial en pleno radicará un proyecto de ley estatutaria para la administración de justicia, en contravía a la reforma al equilibrio de poderes, que catalogó como «el peor fracaso de los señores ministros, autores materiales e intelectuales de la obra».

Cuestionó el por qué hay afanes de acabar con la transparencia de la justicia si «en lo que sí puede competir la rama judicial de Colombia es en que en su seno nunca ha habido reficares, temorríos o guavios».

Celebró además el fallo de la Corte Constitucional que dejó con vida a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

