En diciembre de 2013 tecnología 4G podría estar operando: Mintic
El ministro Molano dijo que los operadores que ya se encuentran en el mercado solo podrán subastar por un bloque del espectro mientras que las nuevas pueden ir por tres bloques.
El ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Diego Molano, explicó en www.wradio.com.co que los operadores que ya se encuentran en el mercado solo podrán subastar por un bloque del espectro, mientras que las nuevas pueden ir hasta por tres bloques.
La subasta se adjudicará por criterios financieros y el ganador de cada licencia será el que ofrezca más por cada bloque del espectro subastado. El Ministerio otorgará hasta ocho licencias en las bandas AWS, de 2.500MHz y 1.900MHz.
Las empresas participantes en la subasta fueron clasificadas en dos grupos, en uno de los cuales están Movistar, del grupo Telefónica; Claro, y la unión de Tigo y la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB), que ya operan telefonía móvil en el país.
En el otro están Avantel, operadora de radio por el sistema "trunking"; la empresa de televisión por satélite Directv Colombia, y Azteca Comunicaciones, que en el país ofrece comunicaciones de internet por fibra óptica.
El ministro Molano dijo que habrá diferentes rondas en las que el Gobierno Nacional irá subiendo los precios de cada bloque. “Ellos hacen una oferta inicial. Ahí el Ministerio hace un análisis y pone o quita bloques para que haya una puja”, señaló.
Sostuvo que puede existir el escenario en el que cada oferente se lleve un “pedacito” de la subasta, pero afirmó que la pregunta es “¿qué pedacito?”. “Dependiendo del interés ellos subastarán por el bloque que quieran”.
Afirmó que el ganador o ganadores tendrán hasta un año para empezar a operar la nueva tecnología, pero anunció los operadores harán inversiones para poder ofrecer el servicio en diciembre de 2013.
Finalmente, contó que los oferentes están “todos aislados” para que “no hablen unos con otros”. “Repartiremos comidas, habrá servicios médicas porque no saldremos hasta que finalice la subasta”.
La subasta se adjudicará por criterios financieros y el ganador de cada licencia será el que ofrezca más por cada bloque del espectro subastado. El Ministerio otorgará hasta ocho licencias en las bandas AWS, de 2.500MHz y 1.900MHz.
Las empresas participantes en la subasta fueron clasificadas en dos grupos, en uno de los cuales están Movistar, del grupo Telefónica; Claro, y la unión de Tigo y la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB), que ya operan telefonía móvil en el país.
En el otro están Avantel, operadora de radio por el sistema "trunking"; la empresa de televisión por satélite Directv Colombia, y Azteca Comunicaciones, que en el país ofrece comunicaciones de internet por fibra óptica.
El ministro Molano dijo que habrá diferentes rondas en las que el Gobierno Nacional irá subiendo los precios de cada bloque. “Ellos hacen una oferta inicial. Ahí el Ministerio hace un análisis y pone o quita bloques para que haya una puja”, señaló.
Sostuvo que puede existir el escenario en el que cada oferente se lleve un “pedacito” de la subasta, pero afirmó que la pregunta es “¿qué pedacito?”. “Dependiendo del interés ellos subastarán por el bloque que quieran”.
Afirmó que el ganador o ganadores tendrán hasta un año para empezar a operar la nueva tecnología, pero anunció los operadores harán inversiones para poder ofrecer el servicio en diciembre de 2013.
Finalmente, contó que los oferentes están “todos aislados” para que “no hablen unos con otros”. “Repartiremos comidas, habrá servicios médicas porque no saldremos hasta que finalice la subasta”.